Marilyn Manson sufre accidente en pleno concierto y fue trasladado a un hospital

Durante el concierto que Marilyn Manson ofreció el sábado recién pasado en Nueva York, parte de la escenografía cayó encima del músico, obligando el cierre del show y su traslado hacia un hospital. En las imágenes que encontrarás más abajo, se puede ver cómo la torre gigante que simulaba un par de pistolas cede en el momento en que el cantante intenta subirse en ella.

Tras el accidente, ocurrido aproximadamente en la mitad de su presentación, el autor de “The Beautiful People” informó sobre la cancelación de los nueve espectáculos siguientes que tenía agendados en Estados Unidos. Mientras se recupera en su casa de Los Angeles, el regreso de Manson se espera para el próximo 15 de octubre.

First picture of Marilyn Manson on his way to the hospital. pic.twitter.com/wBHMmKUJsC

— Pop Crave (@PopCrave) 1 de octubre de 2017