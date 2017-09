Marilyn Manson revela los detalles de su nuevo disco y estrena canción: “We Know Where You Fucking Live”

Lunes, 11 de Septiembre de 2017 | 3:19 pm | No hay comentarios

Despejando los millones rumores y trascendidos sobre su nuevo disco, uno cuya fecha de lanzamiento fue postergada desde febrero pasado, Marilyn Manson finalmente confirmó los detalles y el día en que saldrá su décimo larga duración, el que llegará para transformarse en el sucesor de “The Pale Emperor” (2015).

El registro tendrá su publicación el próximo 6 de octubre bajo el ya conocido nombre de “Heaven Upside Down“, y aquel incluirá un total de 10 canciones con la producción del mismo Brian Warner junto a Tyler Bates, quien ya había trabajado con Manson en “The Pale Emperor”. Además, en tareas de mezcla, también estará el reconocido Robert Carranza, cuatro veces ganador del Grammy. Puedes revisar el track listing y la portada del álbum más abajo.

Sin embargo, lo más destacado del anuncio es que aquel viene acompañado de música. Fiel al estilo frontal del autor de “The Beautiful People“, el primer single del disco lleva por nombre “We Know Where You Fucking Live“, y lo puedes escuchar a continuación:

Track listing “Heaven Upside Down”:

Revelation #12 Tattooed In Reverse We Know Where You Fucking Live SAY10 KILL4ME Saturnalia JE$U$ CRI$I$ Blood Honey Heaven Upside Down Threats of Romance