Marilyn Manson es desvinculado de su sello y podría ser investigado por el FBI

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson“. Con esas palabras en Instagram cuenta su caso la actriz Evan Rachel Wood, quien señala al músico como su supuesto victimario por abuso sexual y psicológico, al igual que otras cuatro mujeres que dieron a conocer sus testimonios. Tras conocerse la situación, Rose McGowan, ex pareja del músico y activista por los derechos LGBT, mostró su apoyo a las victimas del caso.

Debido a la situación de Manson, su sello discográfico, Loma Vista Recordings, decidió dar un paso al costado y dejar de colaborar con el artista, por lo que no promocionará más su último larga duración, “WE ARE CHAOS”. Además de eso, según The Hollywood Reporter, el músico fue excluido de dos papeles televisivos y la agencia que lo representaba decidió terminar su vinculo. Mientras que, por el lado de la justicia, la senadora Susan Rubio hizo un llamado al FBI para que los casos sean investigados, argumentando que, si los testimonios son reales y no se hace nada al respecto, le estarían fallando a las víctimas.

Por su parte, Marilyn Manson declaró en sus redes: “Obviamente, mi vida y mi arte han sido durante mucho tiempo imanes de controversia, pero estas afirmaciones recientes sobre mí son horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido totalmente consensuadas con compañeras de ideas afines. Independiente de cómo y por qué otros estén ahora eligiendo tergiversar el pasado, esa es la verdad“.

Habrá que esperar cómo se siguen desarrollando los hechos.