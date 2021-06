Machine Head publica tres nuevas canciones

Machine Head vuelve a la actividad con tres nuevas canciones, ya que la banda acaba de estrenar “Become The Firestorm“, “Rotten” y “Arrows in Words From the Sky“, esta última, siendo una sorprendente balada. Para estos nuevos sencillos, el guitarrista Robb Flynn trabajó con Jared MacEachern y Navene Koperweis, junto con el productor Zack Ohren, quien trabajó en los tracks en los Sharkbite Studios de Oakland, California.

Por ahora, no se conocen más detalles sobre el futuro de la banda, potencialmente, sobre la posible llegada de un nuevo disco. Pase lo que pase, estaremos informando sobre los próximos planes de la agrupación.

Escucha los tracks a continuación: