Machine Head publica primer video de su reunión interpretando “Davidian”

The Raconteurs lanzarán proximamente su álbum “Help Us Stranger“, el primero en más de 10 años, y hoy nos traen un adelanto de este mediante la canción “Hey Gyp (Dig The Slowness)“, track original de Donovan, que también estará incluido en el próximo LP del conjunto.

Dicho lanzamiento, llega para celebrar el anuncio de la llegada de Third Man Records a Bandcamp, plataforma donde se irán subiendo las distintas bandas del sello.