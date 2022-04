Machine Head estrena canción y anuncia nuevo disco: “Of Kingdom And Crown”

Machine Head está de regreso con el anuncio de “Of Kingdom And Crown“, nuevo álbum de la banda de San Francisco que llegará el próximo 26 de agosto a través de los sellos Nuclear Blast e Imperium Recordings. Este disco será el sucesor de “Catharsis” de 2018, incluyendo las tres canciones que la banda estrenó el año pasado: “Become The Firestorm“, “Rotten” y “Arrows In Words From The Sky“, además de un nuevo single estrenado hoy.

Se trata de “Choke On The Ashes Of Your Hate“, que también cuenta con un videoclip que puedes ver al final de esta nota. Volviendo al LP, este fue grabado en los Sharkbite Studios de Oakland, California, siendo producido por Zack Ohren, y está desarrollado como un álbum conceptual de 13 canciones en donde se aborda una temática futurística a través del punto de vista de dos personajes principales, Ares y Eros.

A continuación te dejamos el tracklist, portada y nuevo adelanto del disco.

Tracklist de “Of Kingdom And Crown”:

Slaughter The Martyr Choke On The Ashes Of Your Hate Become The Firestorm Overdose My Hands Are Empty Unhallowed Assimilate Kill Thy Enemies No Gods, No Masters Bloodshot Rotten Terminus Arrows In Words From The Sky

Bonus tracks de la edición digipack: