Mac DeMarco publica dos nuevas canciones

La producción de Mac DeMarco es una que sencillamente no para. Y es que a un año y tres días de haber publicado su último larga duración, “This Old Dog” (2017, una temporada en la que el músico canadiense tuvo numerosos lanzamientos), aquel compartió dos nuevas canciones.

Los cortes corresponden a “She’s My Sweet” y a “Fuck The Toronto Raptors“, los que no están acreditados precisamente a DeMarco, sino que a The Met Gala, quizás un nuevo proyecto del norteamericano.

Te dejamos con el material a continuación: