Mac DeMarco estrena canción y anuncia nuevo álbum: “Here Comes The Cowboy”

Mac DeMarco está de regreso con un nuevo álbum de estudio, “Here Comes The Cowboy“, el cual será publicado el próximo 10 de mayo a través de Mac’s Record Label, el sello discográfico fundado recientemente por el músico. Este será el sucesor de “This Old Dog“, lanzado en 2017, siendo el cuarto larga duración del canadiense. Además, el guitarrista estrenó la canción “Nobody“, cuyo video puedes revisar más abajo.

Te dejamos con todos los detalles de este trabajo:

Tracklist de “Here Comes The Cowboy”: