LP se presentará por primera vez en Chile

Un debut muy esperado en nuestro país finalmente es oficializado, ya que la cantante Laura Pergalizzi, conocida mundialmente como LP, llega por primera vez a Chile para presentarse en Cúpula Multiespacio este próximo 13 de octubre, presentando las canciones de su más reciente álbum “Heart To Mouth“, además de otras composiciones de sus anteriores cuatro trabajos discográficos.

Pergalizzi, saltó a la fama mundialmente gracias a su canción “Lost On You“, pero ha destacado con otros sencillos como “Girls Go Wild“, “When I’m Over You” y “Recovery“. Esa gran capacidad para crear hits, se le atribuye a su trabajo en la composición para otros artistas con canciones como “Love Will Keep You Up All Night” de Backstreet Boys, “Beautiful People” de Christina Aguilera, “Cheers (Drink To That)” de Rihanna, “Broken Vowde” de The Kooks, “Tear It Down” de Spoon, entre muchas otras.

La venta de entradas estará disponible desde el próximo 8 de agosto a través del sistema Puntoticket. También habrá una preventa exclusiva para clientes Banco de Chile desde el 6 de agosto al mediodía, donde podrán optar a un 20% de descuento pagando con tarjetas del banco en 3, 9 ó 12 cuotas sin interés, o pagar hasta un 25% del valor total con Dólares-Premio. Stock de descuentos es de 400 tickets. Acá los valores:

General: $38.000

General (Dscto Banco de Chile): $31.400

*Precios incluyen cargo por servicio