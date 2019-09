LP agenda segunda presentación en Chile

Luego de desatar una verdadera locura agotando en cosa de minutos su debut en nuestro país, la cantante Laura Pergolizzi, conocida mundialmente como LP, confirma una segunda presentación en nuestro país, la cual se mantendrá en Cúpula Multiespacio este próximo 13 de octubre, pero esta vez un poco antes del show pactado originalmente, con un concierto a las 17:00 hrs, y el otro de las 21:00 completamente agotado.

La artista llega por primera vez a Chile presentando las canciones de su más reciente álbum “Heart To Mouth“ (2018), además de otras composiciones de sus anteriores cuatro trabajos discográfico, incluyendo su canción “Lost On You“, pero también otros sencillos como “Girls Go Wild“, “When I’m Over You” y “Recovery“.

La venta de entradas estará disponible a través del sistema Puntoticket. También habrá una preventa exclusiva para clientes Banco de Chile, donde podrán optar a un 20% de descuento pagando con tarjetas del banco en 3, 9 ó 12 cuotas sin interés, o pagar hasta un 25% del valor total con Dólares-Premio. Acá los valores:

General: $38.000

General (Dscto Banco de Chile): $31.400

*Precios incluyen cargo por servicio