Low estrena canción y anuncia nuevo disco: “HEY WHAT”

Low está de regreso, ya que la banda acaba de anunciar el lanzamiento de “HEY WHAT“, su próximo álbum de estudio. El sucesor del aclamado “Double Negative” de 2018, llegará el próximo 10 de septiembre a través del sello Sub Pop Records, contando con un total de 10 canciones, entre las que se incluye el primer adelanto que llega hoy llamado “Days Like These“, y que puedes escuchar más abajo.

Este será el tercer larga duración del conjunto que está dirigido por BJ Burton, prometiendo mantener la esencia de la banda en lo que respecta a la desorientadora e hipnótica naturaleza de la banda siempre presente en su sonido.

A continuación te dejamos los detalles del tracklist, portada y primer adelanto de este trabajo.

Tracklist de “HEY WHAT”: