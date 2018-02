Los Ramblers sufre accidente automovilístico y muere su vocalista, Valentín Fernández

Hace exactamente una semana, podíamos escuchar un segundo adelanto del nuevo disco compilatorio de Jimi Hendrix, “Both Sides Of The Sky“, el que tendrá su lanzamiento el próximo 9 de marzo. El tema correspondía a una versión inédita de “Hear My Train A Comin“, la que antes había sido anticipada por una toma nunca antes escuchada hecha por el guitarrista para el clásico “Mannish Boy“, original de Muddy Waters.

Pues bien, el día de hoy se publicó un tercer avance de la producción. Se trata de “Lover Man“, una canción que el músico de Seattle incluyó más de alguna vez en sus presentaciones en vivo, y que ahora tiene un excelente corte de estudio, el que también es de carácter inédito.

Puedes escuchar el tema a continuación: