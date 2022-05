Los Bunkers anuncia show de reunión para 2023

El pasado 27 de abril se vivió el regreso de Metallica a Chile, el que no estuvo exento de polémica debido al traslado del show al Club Hípico y los problemas de organización que se vivieron en la jornada. En el lado musical, la banda sorprendió a su fanaticada con la interpretación de “Spit Out The Bone“, momento que fue publicado a través de su canal oficial de YouTube para el deleite de los asistentes y quienes se perdieron el histórico show del cuarteto.

Mira el momento a continuación: