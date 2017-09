A los 78 años, muere el actor Frank Vincent

Jueves, 14 de Septiembre de 2017

Tristes noticias nos llegan desde Estados Unidos: el actor Frank Vincent, conocido por interpretar una extensa lista de mafiosos italoamericanos en el cine y la televisión, falleció a los 78 años en un hospital de Nueva Jersey durante una intervención quirúrgica, luego de que la semana pasada sufriera un ataque al corazón. De esta manera lo indicó el portal TMZ, para que luego cadenas como HBO presentaran sus condolencias.

Vincent completó una carrera con casi 100 títulos a su haber, prácticamente todos relacionados con el cine de Cine de Mafiosos. Notables son sus participaciones en 3 de las películas más sobresalientes de Martin Scorsese, “Raging Bull” (1980), “Goodfellas” (1990), y “Casino” (1995), además de su entretenida intervención en “Do The Right Thing” (1989) de Spike Lee.

También es recordadísimo su papel en “Los Soprano“, la aclamada serie de HBO que estuvo al aire entre 1999 y 2007. En ella, Vincent encarnó al agresivo Phil Leotardo, acérrimo enemigo de Tony Soprano en las últimas temporadas del show.

Our family will never forget the Leotardo legacy.

RIP to an HBO legend, Frank Vincent. pic.twitter.com/9zlfk9A7yg — HBO (@HBO) 13 de septiembre de 2017