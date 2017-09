A los 68 años, fallece Charles Bradley

Tras ser diagnosticado de un tumor canceroso en 2016 y afirmar que daría la lucha por superarlo, el destacado músico estadounidense Charles Bradley tuvo un empeoramiento en su salud hace unos meses, con la enfermedad extendiéndose a otros órganos. A consecuencia de esto, hoy las mismas redes oficiales del cantante confirmaron su deceso, a sólo semanas de cumplir los 69 años de edad. El directo y simple comunicado dice: “Con profundo pesar es que anunciamos el fallecimiento de Charles Bradley. Gracias por sus pensamientos y oraciones durante este tiempo tan duro”.

It is with a heavy heart that we announce the passing of Charles Bradley. Thank you for your thoughts and prayers during this difficult time pic.twitter.com/FFqQ1K1pX5

— Charles Bradley (@Charles_Bradley) 23 de septiembre de 2017