Lorde anuncia los detalles de “Solar Power”, su nuevo álbum

El día continúa con malas noticias para los fans de Korn, ya que a través de un comunicado, su bajista Reginald Arvizu, mejor conocido como Fieldy, anunció su salida temporal de la banda. Las razones detrás de esta decisión se deben a que el músico necesita un tiempo para sanar algunos problemas personales, los cuales citó como una “recaída en malos hábitos“, que generaron tensión en su entorno durante los últimos 6 años.

“Los últimos 6 años he estado lidiando con algunos problemas personales que a veces me han hecho recurrir en algunos de mis malos hábitos, causando cierta tensión con las personas que me rodean. Me han sugerido que me tome un tiempo libre para curarme. Voy a respetar lo que me pidieron y me tomaré ese tiempo“, comenzó relatando Fieldy en su publicación.

“Lamentablemente no me verán en el escenario con la banda. Trabajaré para eliminar los malos hábitos de mi sistema. Mientras tanto, seguiré siendo creativo para mantener mi mente y mi alma en un buen lugar. Estoy agradecido por todo su apoyo, paciencia y comprensión, ya que todos tenemos algo con lo que lidiar. Jonathan, Munky, Ray y Head, los amo y no quiero traer ninguna tensión o malas vibras al grupo“, finaliza el comunicado firmado por el bajista.

Acá el comunicado original del bajista: