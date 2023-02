Lollapalooza Chile anuncia sideshows de Jane’s Addiction, Alain Johannes y Pánico

Queda cada vez menos para Lollapalooza Chile 2023, por lo que dentro de sus recientes novedades tenemos la adición de sideshows para las próximas semanas. Esto, porque Jane’s Addiction, Alain Johannes y Pánico tendrán presentaciones fuera del festival durante marzo, las que se realizarán en Santiago y la quinta región. Los encabezados por Perry Farrell se presentarán el día 21 de marzo en el Teatro Caupolicán, mientras que Pánico y Alain Johannes lo harán los días 9 y 16 de marzo respectivamente, en Trotamundos de Quilpué.

Jane’s Addiction tendrá su esperado segundo show en solitario en nuestro país, luego de la primera cita hace 10 años en el mismo recinto. Cabe señalar que por problemas de salud, Dave Navarro no podrá ser parte de esta gira por Sudamérica, por lo que su puesto lo tomará Josh Klinghoffer, reconocido integrante de bandas como Red Hot Chili Peppers y Pearl Jam, que además ha colaborado con artistas como Jon Brion, PJ Harvey, Beck, Warpaint y muchos más. Otra novedad que tendrá esta presentación será el retorno de Eric Avery, histórico bajista y co-fundador de la agrupación que también ha participado de legendarias bandas como Nine Inch Nails, Garbage y The Smashing Pumpkins.

Otro nuevo sideshow es el de Alain Johannes, que se presentará el 16 de marzo en Trotamundos de Quilpué, repasando su repertorio solista, además del material de su banda Eleven y seguramente su aporte con Queens Of The Stone Age, Chris Cornell, Mark Lanegan, entre otros. Bajo la configuración de Alain Johannes Trio, el músico estará acompañado por Cote Foncea y Felo Foncea como su banda de apoyo.

Pánico, liderados por Edi Pistolas y Carolina Tres Estrellas, suman una nueva presentación a sus shows ya confirmados, coincidiendo también con los 28 años de la publicación de “Pornostar”, uno de sus trabajos más emblemáticos y que para mediados de la década del noventa iba en una sintonía opuesta a lo que la escena local estaba presentando. “Pornostar” fue la carta de presentación de una inquieta búsqueda musical que transitaba por el punk, la psicodelia y ritmos tradicionales latinoamericanos, que la banda franco-chilena plasmó en los seis álbumes que dan vida a su discografía.

Las entradas para el sideshow de Jane’s Addiction están disponibles mediante Punto Ticket. Estos son los valores:

Palcos: $92.000

Cancha General: $51.800

Platea Baja: $46.000

Silla de Ruedas: $46.000

Acompañante Silla de Ruedas: $46.000

En el caso de Alain Johannes Trio, las entradas están disponibles en Passline, con estos valores:

Preventa: $13.000

General: $15.000

Balcón Mesas: $25.000

La venta para el show de Pánico en Quilpué, también está disponible en Passline. Estos son los precios:

General: $15.000

Balcón Mesas: $25.000

*Precios incluyen cargo por servicio.