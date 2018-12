Lollapalooza Chile anuncia sideshow de Greta Van Fleet

Se adelantó la navidad para los fanáticos de Greta Van Fleet, ya que Lollapalooza Chile acaba de sumar a la banda en el calendario de sideshows para su edición 2019. El cuarteto, que apenas cuenta con un álbum de estudio, demostrará su gran popularidad este próximo 28 de marzo en el Teatro Caupolicán, donde sellarán un debut en tierras locales en el preciso momento que inician su despegue.

El show de Vicentico, en tanto, cambiará de fecha para el día anterior: 27 de marzo, manteniendo las coordenadas dispuestas previamente en el mismo recinto. Volviendo a Greta Van Fleet, este es sin duda uno de los nombres más comentados en la actualidad, ya que la joven banda oriunda de Michigan, descrita por muchos como los nuevos Led Zeppelin, ha desarrollado un estilo musical muy similar al que el legendario cuarteto mantuvo durante su carrera.

Con “Anthem Of The Peaceful Army”, su primer álbum, el conjunto comenzó a ganar una serie de adeptos, pero también una gran cantidad de críticos que no parecen estar muy de acuerdo con su forma de interpretar el rock. A pesar de todo lo anterior, no existe duda que les espera un prometedor futuro, principalmente gracias a la gran calidad interpretativa que poseen sobre el escenario.

La venta de entradas para este show comienza el día lunes al mediodía mediante el sistema Puntoticket. Acá los valores:

Silla de Ruedas + Acompañante: $22.000

Platea Alta: $20.000

Cancha (Preventa): $25.000

Cancha: $30.000

Palco Normal: $50.000

*Habrá un beneficio de 20% de descuento pagando con tarjetas del Banco de Chile en 3, 9 y 12 cuotas sin interés, también se puede pagar hasta un 25% del valor total con Dólares-Premio, máximo 6 entradas por cliente, hasta agotar stock. Precios no incluyen cargo por servicio.