Lollapalooza Chile anuncia los invitados de Kidzapalooza 2020

Nuevo video de Iggy Pop para “We Are The People“, canción incluida en su último larga duración, “Free“. El disco tuvo su lanzamiento en septiembre pasado, siendo el sucesor de su tremendo álbum “Post Pop Depression” de 2016. La canción toma su nombre de un poema del mismo nombre a cargo de Lou Reed, por lo que el músico tributa al fallecido artista en el videoclip.

