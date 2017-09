Lollapalooza Chile anuncia el cartel de su edición 2018

Nada como el día en que se anuncia el cartel completo de un festival de música, sobre todo si aquel se trata del mayor evento de la disciplina en nuestro país. Hablamos, claro, de Lollapalooza Chile. El espectáculo que fuera creado por Perry Farrell en 1991 tendrá nada menos que su octava edición en suelos nacionales durante los próximos 16, 17 y 18 de marzo, esta vez, contando como gran novedad la suma de una jornada más a las dos habituales, además de ubicar 7 escenarios distintos para recibir a los más de 100 artistas que se presentarán en el Parque O’Higgins.

Si ya conocíamos todos los detalles de la versión 2018 del encuentro (más abajo puedes revisar el valor de las entradas), el paso siguiente debía ser la confirmación de las bandas (y solistas). Como es costumbre, muchos nombres sonaron en la previa del anuncio oficial, algunos acertados, otros muy perdidos. Lo único cierto es que el lineup de este año llega con muchas sorpresas que lo transforman en uno de los más sólidos y vigentes de la historia local del festival.

Los dos primeros nombres que aparecen en la nómina son los de Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers, bandas esenciales para el público chileno y animadoras de las versiones 2013 y 2014 del encuentro, respectivamente. Luego están The Killers e Imagine Dragons, ambas con nuevos lanzamientos discográficos durante esta temporada. Sigue Lana Del Rey, quien tuvo su debut en Chile en 2013, y que ahora regresa con gran material a través de “Lust For Life“, publicado en julio pasado. Después, un lujo: LCD Soundsystem. El proyecto de James Murphy volvió con su cuarto LP -el enorme “American Dream“- sólo hace un par de semanas después de no editar disco alguno en 7 años. También está The National, que igualmente acaba de sacar un maravilloso nuevo trabajo, “Sleep Well Beast“. La lista sigue con el legendario David Byrne (cerebro tras Talking Heads), Royal Blood y Liam Gallagher, este último ad portas de lanzar el primer álbum de su carrera solista.

Los estrenos tanto en el festival como en suelos nacionales llegan a través del hip hop: Chance The Rapper y Tyler, The Creator se presentarán por primera vez en nuestro país. Por otra parte, la gran carta local del evento se da con Mon Laferte, recientemente nominada en 5 categorías de los Grammy Latino 2017. Mientras, bien abajo en el cartel, pero no por eso menos importante, asoma el gran Alain Johannes.

Revisa el cartel completo de la octava versión de Lollapalooza Chile aquí:

Las entradas para el evento continúan a la venta mediante sistema Puntoticket. Estos son los valores:

Pase tres días general:

Early Bird $85.000 (AGOTADO)

(AGOTADO) Preventa 1: $115.000 (AGOTADO)

(AGOTADO) Preventa 2 : $130.000 (AGOTADO)

(AGOTADO) Preventa 3: $140.000

Preventa 4: $160.000

Normal: $180.000

Lolla Lounge (Pase tres días):

Preventa 1: $230.000 (AGOTADO)

(AGOTADO) Preventa 2: $270.000

Normal: $310.000

Lolla Lounge Premium (pase tres días):

Preventa 1: $310.000 (AGOTADO)

(AGOTADO) Preventa 2: $350.000

Normal: $390.000

*La venta de pases diarios comenzará una vez anunciado el cartel por día del festival

*Mayor información sobre tipo de tickets y descuentos, ACÁ

