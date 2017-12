Lollapalooza Chile 2018 agota más sectores y quedan cinco mil abonos disponibles

Los australianos de King Gizzard & The Lizard Wizard siguen adelante con el ambicioso proyecto que se propusieron a fines del año pasado: publicar nada menos que cinco discos durante este 2017.

El objetivo, increíblemente, parece que se va a cumplir porque a sólo semanas de cerrar la temporada, la banda oceánica ya lanzó cuatro registros de la serie – “Flying Microtonal Banana” (febrero), “Murder Of The Universe” (junio), “Sketches Of Brunswick East” (agosto) y “Polygondwanaland” (noviembre)-, esperando por el estreno del quinto LP, presumiblemente, para los próximos días.

De este último trabajo (sin nombre revelado aún), previamente se habían compartido dos cortes, “Beginners Luck” y “All Is Known“, a los que ahora se suma un tercer tema: “Green House“. Te invitamos a escucharlo aquí: