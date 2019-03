“Live At The Paramount” de Nirvana será editado por primera vez en vinilo

No hay duda de que el vinilo es uno de los formatos que goza de más popularidad en la actualidad, por lo que no es de extrañar que muchas bandas publiquen su material de esta forma. Ahora, es el turno de Nirvana para hacerlo, ya que la banda sumará un nuevo título a su extenso catálogo publicado en 12″. Se trata del concierto “Live At The Paramount“, clásica presentación del conjunto en Seattle la noche de Halloween de 1991, el que estará disponible en un vinilo doble el próximo 12 de abril.

Dicho lanzamiento incluirá material adicional como un poster, además de una réplica de un pase de backstage para el concierto, el que tendrá también el código para su descarga digital. Este concierto ya había sido publicado en 2011, teniendo ediciones en DVD y Blu-ray para coincidir con el aniversario 20 de “Nevermind” (1991). Te dejamos a continuación con el tracklist y portada de este trabajo.

Tracklist de “Live At The Paramount”: