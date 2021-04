Little Simz anuncia nuevo disco y estrena canción: “Introvert”

Little Simz está de regreso con un nuevo larga duración, ya que luego de publicar el EP “Drop 6” en 2020, la artista ahora anuncia los detalles de “Sometimes I Might Be Introvert“, disco que se publicará el próximo 3 de septiembre a través del sello Age 101. Además de esta novedad, la artista presentó el primer sencillo con la canción “Introvert”, que puedes escuchar más abajo.

El disco contendrá un total de 19 tracks, abriendo con “Introvert” que además cuenta con un video dirigido por Salomon Lightelm, el que está disponible al final de esta nota. Revisa a continuación los detalles del LP.

Tracklist de “Sometimes I Might Be Introvert”: