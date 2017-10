Lista de nominados al Rock & Roll Hall Of Fame 2018

Los nominados para la clase 2018 del Rock And Roll Of Fame acaban de ser anunciados y ya se encuentran en competencia. Son muchos los nombres relevantes para la historia del rock los que asoman en la nómina: Radiohead, Rage Against The Machine (ambos en su primer año de elegibilidad tras editar sus debuts discográficos hace exactos 25 años, en 1992), Nina Simone, Depeche Mode (también postulado la temporada pasada), Kate Bush, MC5 o Judas Priest. Otras bandas y solistas como Dire Straits, Bon Jovi, The Cars o The Zombies también corren en la carrera (revisa a todos los participantes más abajo).

Por sexto año consecutivo, el público tendrá la oportunidad de votar (a partir del 6 de octubre) junto a más de 800 personalidades del mundo del rock, entre artistas, periodistas, productores, historiadores y más. Los nombres que triunfen en esta pasada, serán anunciados en diciembre próximo e inducidos en abril de 2018.

Recordemos que los ganadores de la versión 2017 del certamen fueron Joan Baez, Electric Light Orchestra (E.L.O.), Yes, Journey, Tupac Shakur y Pearl Jam.

Revisa la lista completa de nominados a continuación:

Bon Jovi

Kate Bush

The Cars

Depeche Mode

Dire Straits

Eurythmics

J. Geils Band

Judas Priest

LL Cool J

MC5

The Meters

Moody Blues

Radiohead

Rage Against the Machine

Rufus featuring Chaka Khan

Nina Simone

Sister Rosetta Tharpe

Link Wray

The Zombies

