Liquid Tension Experiment anuncia el tracklist y portada de su nuevo disco

Por estos días, el legado por David Bowie se recordó constantemente debido al quinto aniversario de su muerte y también el que habría sido su cumpleaños 74. En ese contexto, es que múltiples artistas y colaboradores cercanos al músico se reunieron, comandados por el pianista Mike Garson, para darle un homenaje al cantante en su nacimiento. Entre quienes participaron destacan Billy Corgan de The Smashing Pumpkins, Trent Reznor de Nine Inch Nails, Duran Duran, entre muchos otros artistas que se dieron cita para recordar al Thin White Duke.

El evento presenció actuaciones como la de Duran Duran que estuvo a cargo de la canción “Five Years” (1972), Ian Astbury de The Cult que interpretó “Lazarus” (2016), Corgan con el clásico de “Space Oddity” (1969) , Reznor junto a su esposa, Mariqueen Maandig y Mike Garson, que le dieron vida a “Fashion” (1980) y “Fantastic Voyage” (1979), y por un lado más rock estuvo Corey Taylor de Slipknot, Dave Navarro de Jane’s Addiction, Taylor Hawkins de Foo Fighters y Chris Chaney con la canción “Hang On to Yourself” (1972).

Setlist:

Duran Duran – Five Years Lzzy Hale + Lena Hall – Moonage Daydream Billy Corgan – Space Oddity Perry and Etty Lau Farrell – The Man Who Sold the World Anna Calvi – Bring Me the Disco King Gary Barlow – Fame Corey Glover – Young Americans Gail Ann Dorsey – Can You Hear Me Bernard Fowler – Sweet Thing Bernard Fowler – Candidate Bernard Fowler – Sweet Thing (Reprise) Charlie Sexton – Let’s Dance Judith Hill – Lady Stardust Macy Gray – Changes Kevin Armstrong – Slaughter on Tenth Avenue Catherine Russell – Conversation Piece Charlie Sexton – Rebel Rebel Joe Elliott – Win Joe Elliott – Ziggy Stardust Taylor Momsen – Quicksand Charlie Sexton – DJ Charlie Sexton – Blue Jean Michael C. Hall – Where Are We Now? Ground Control – Rock ‘n’ Roll Suicide Ground Control – Chubby Little Fat Man Ground Control – Hang On To Yourself Gary Oldman – I Can’t Read Jesse Malin – Jean Genie Gail Ann Dorsey – Strangers When We Meet Peter Frampton – Suffragette City Trent Reznor – Fantastic Voyage Trent Reznor, Mariqueen Maandig + Atticus Ross – Fashion Ian Astbury – Lazarus Yungblud – Life on Mars? Boy George – Lady Grinning Soul / Time / Aladdin Sane Ian Hunter – Dandy Ian Hunter – All the Young Dudes Adam Lambert – Starman Judith Hill + Andra Day – Under Pressure Bernard Fowler – Heroes

Mira algunos momentos a continuación: