Linkin Park publica video de su aparición en el Carpool Karaoke con Chester Bennington

jueves, 12 de octubre de 2017 | 1:55 pm | No hay comentarios

A pesar de que ya han pasado casi tres meses desde la triste muerte de Chester Bennington (el cantante norteamericano falleció el 20 de julio pasado a causa de un suicidio por ahorcamiento), el último recuerdo del músico se mantiene intacto.

Más todavía que ahora se liberó el capítulo del Carpool Karaoke (sección del programa The Late Late Show with James Corden) que hace un tiempo tuvo a Linkin Park como invitado (sólo 6 días antes de que Bennington se quitara la vida), y que lógicamente no se había podido mostrar.

El popular segmento estuvo a cargo del actor y comediante Ken Jeong, y tuvo a Mike Shinoda, Joe Hahn y al mismo Bennington conduciendo el auto. A pesar de lo que ocurriría una semana después, el ambiente fue distendido y muy entretenido como es costumbre del espacio. Al vocalista se le ve muy alegre, cantando temas de su banda, y éxitos de Outkast, Red Hot Chili Peppers, Aerosmith y Lynyrd Skynyrd.

Con la aprobación de su familia, y un sentido homenaje al principio, el registro se compartió a través de las redes sociales de Linkin Park. Puedes verlo a continuación:

