Liam Gallagher tocó “Wall Of Glass” en Corden

martes, 10 de octubre de 2017 | 12:45 pm | No hay comentarios

El pasado 6 de octubre, Liam Gallagher tuvo su esperado estreno discográfico como solista. El ex Oasis publicó “As You Were” cosechando reseñas bastante positivas de los medios, y recibiendo la aprobación de sus seguidores.

Para seguir promocionando el material, el músico británico llegó anoche a los estudios de The Late Late Show, donde tocó una versión de “Wall Of Glass“. De paso, Gallagher firmó la paz con el anfitrión del programa, James Corden, a quien trató de “estúpido” hace un par de meses, diciendo además que nunca estaría en el karpool karaoke, el popular segmento del show norteamericano. Revisa lo que twiteó Liam sobre lo anterior más abajo.

Puedes ver un registro de la presentación a continuación:

On the late late show tonight and I’ve just bumped into the host James corden I gotta say he’s a fine chap got that 1 wrong as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 9 de octubre de 2017

If I’m that kind of person to blow my own trumpet and do stop me if I am but when I’m wrong I’m rite I mean when I’m rite I’m wrong LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 10 de octubre de 2017

I don’t give a fuck if people think I’m a cunt I’m the first to admit it James corden was a good man to my boys lastnight as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 10 de octubre de 2017

