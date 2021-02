Les Claypool y Robert Trujillo protagonizan cortometraje: “Precious Metals”

Greta Van Fleet estrena nueva canción y se suma a los adelantos “My Way, Soon“ y “Age Of Machine“, parte de su próximo larga duración “The Battle At Garden’s Gate“, que verá la luz el próximo 18 de abril a través de Lava/Republic Records. El corte se llama “Heat Above” y lo puede escuchar al final de esta publicación.

Recordemos que este es el sucesor de su debut de 2018, “Anthem Of The Peaceful Army“, el que incluso los tuvo presentes en el último Lollapalooza Chile a la fecha, realizado en nuestro país en 2019. Para este álbum, la banda trabajó en Los Angeles con el destacado productor Greg Kurstin, reconocido por su labor con artistas de la talla de Foo Fighters y Paul McCartney, prometiendo una expansión sonora del conjunto..

A continuación, te dejamos el tracklist y la canción:

Tracklist de “The Battle At Garden’s Gate”: