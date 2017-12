Legend Of The Seagullmen anuncia su primer disco y estrena canción: “Shipswreck”

El incansable Moby está listo para tener su regreso discográfico luego de haber publicado dos álbumes en los últimos dos años, “These Systems Are Failing” (2016) y “More Fast Songs About The Apocalypse” (2017), ambos facturados con su banda Moby And The Void Pacific Choir.

El calvo músico norteamericano publicará su nuevo disco de estudio el próximo 2 de marzo bajo el nombre de “Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt“, y de aquel ya están disponibles su track listing y primer single, “Like A Motherless Child“.

Te invitamos a revisar este material a continuación:

Track listing “Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt”: