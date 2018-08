Laura Jane Grace & The Devouring Mothers anuncia su primer álbum: “Bought To Rot”

Hace algún tiempo, Laura Jane Grace, vocalista de Against Me!, manifestó sus deseos de publicar música en formato solista, lo que se materializa ahora con el lanzamiento de su nuevo proyecto, que lleva por nombre Laura Jane Grace & The Devouring Mothers. Esta agrupación está conformada por Grace junto al bajista Marc Jacob Hudson y el baterista Atom Willard, también miembros de Against Me!, y acaban de anunciar los detalles de “Bought To Rot“, el que se convertirá en su primer álbum de estudio.

El disco estará disponible a partir del 9 de noviembre a través de Bloodshot Records, y contará con 14 canciones, enfocándose en la vida de Laura y sus experiencias en torno a diferentes temáticas. Pero no sólo eso, ya que se acaba de publicar el primer adelanto de esta placa, “Apocalypse Now (& Later)“, el cual puedes escuchar acá.

Recordemos que Against Me! debutará en Chile el próximo 15 de octubre en Espacio San Diego, con entradas aún disponibles mediante el sistema Passline, con un precio general de $20.000.

Te dejamos con la portada, el tracklist, además del primer avance, acá abajo.

Tracklist de “Bought To Rot”: