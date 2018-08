Lanzan promoción para concierto de Dwarves en Chile

Queda cada vez menos para el show de los legendarios Dwarves, quienes aterrizarán en suelos nacionales para presentarse el próximo 24 de agosto en Bar Loreto, jornada en la que también actuarán los chilenos de Anmls. Con más de 35 años de historia y un total de trece discos publicados a la fecha, el último de aquellos sólo en febrero de este año -“Take Back The Night“-, los norteamericanos son bien conocidos por sus explosivos shows en vivo, gracias al carisma de su vocalista Blag Dahlia y al ex Queens Of The Stone Age, Nick Oliveri, además de Hunter Martinez y Marc Diamonds.

Y para que nadie se quede afuera es que la productora a cargo del show acaba de lanzar una promoción para este concierto, disponiendo de tickets a un precio preventa y también una chance para obtener dos entradas por un precio rebajado. La venta sigue disponible a través del sistema Eventrid, estos son los valores: