Lanzamientos en streaming del 6 de noviembre

A la edad de 75 años falleció el tecladista Ken Hensley, quien fuera integrante de la banda Uriah Heep. La información fue entregada por su hermano, el también músico Trevor Hensley, a través de un posteo en su página de Facebook, en donde si bien no entregó mayores detalles, si lamentó que la noticia fue inesperada.

El tecladista fue parte del conjunto desde 1969 hasta 1980, participando en todos los lanzamientos de la banda desde el álbum “…Very ‘Eavy …Very ‘Umble” (1970) hasta “Conquest” (1980), coescribiendo además algunos de los primeros hits del conjunto como “Lady In Black“, “Easy Livin’“, “Stealin’“, “Look At Yourself” y “Free Me“, por nombrar algunos.

Aquí el comunicado de su hermano informando su deceso: