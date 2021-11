Lanzamientos en streaming del 5 de noviembre

El próximo 12 de noviembre llegará el álbum “An Evening With Silk Sonic“, producción que unirá a Bruno Mars y Anderson .Paak en el proyecto Silk Sonic, que ya anotó un hit este año con la canción “Leave The Door Open“. Hoy, los artistas presentan un nuevo adelanto del LP con “Smokin’ Out The Window“, que además viene acompañada de un videoclip que puedes ver más abajo.

El nuevo single, a continuación: