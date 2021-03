Lanzamientos en streaming del 5 de marzo

Luego de lanzar los demos de “Stories from the City, Stories from the Sea” (2000), PJ Harvey rescata las canciones en bruto de su disco “Uh Huh Her” de 2004, y es por eso, que comparte “Shame”, que puedes escuchar más abajo. Este material contendrá nueve canciones, a pesar de que en el álbum de estudio existen 14.

Este álbum estará en vinilo, CD y en formato digital junto a una reedición de “Uh Huh Her”, que saldrá el próximo 30 de abril, junto a fotos nunca antes vistas, en colaboración de Rob Crane, diseñador del larga duración. Cabe recordar que desde el año pasado que la artista se encuentra compartiendo los demos de sus trabajos pasados.

A continuación, te dejamos el tracklist, la portada y la canción:

Tracklist de “Uh Huh Her – Demos”: