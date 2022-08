Lanzamientos en streaming del 5 de agosto

Primer viernes de agosto y traemos una nueva selección de lanzamientos en streaming, esta semana recopilando discos de Soulfly, The Interrupters, Amon Amarth, Pussy Riot, Bullet for My Valentine, Eminem, Neil Young, y muchos artistas más, que puedes escuchar en el listado a continuación.

LP

Soulfly – “Totem”

Amon Amarth – “The Great Heathen Army”

The Interrupters – “In The Wild”

The Flatliners – “New Ruin”

Heavy Gus – “Notions”

Kal Marks – “My Name Is Hell”

Lee Bains + The Glory Fires – “Old-Time Folks”

Liv Slingerland – “Hey You”

Pussy Riot – “Matriarchy Now”

T Bone Burnett – “The Invisible Light”

Worthitpurchase – “Truthtelling”

Sally Seltmann – “Early Moon”

Noûs – “In Memoriam”

Hetaira Project – “La Pesadilla de la Serpiente”

Trilers – “Zona De Confort”

Seal Party – “MMXXII”

Katen Impermanente – “11:11”

BOX/COMP/RMX

Eminem – “Curtain Call 2”

Bullet For My Valentine – “Bullet For My Valentine (Deluxe Edition)”

LIVE

Neil Young + Promise Of The Real – “Noise & Flowers”

EINHERJER – “Norse And Dangerous (Live… From The Land Of Legends)”

EP

Brijean – “Angelo”

Tomato Flower – “Construction”

Munn – “Extravío”

Visceral – “III”

Victoria Real – “S-Ex-Toy”