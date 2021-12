Lanzamientos en streaming del 3 de diciembre

El próximo 11 de febrero llegará el nuevo LP de Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators (sí, es un largo nombre), por lo que ahora el proyecto presenta un nuevo adelanto sumándose a la ya estrenada “The River Is Rising“. Se trata de la canción “Fill My World”, single que será parte de “4“, disco que se publicará a través de Snakepit Records junto con el recién fundado selo Gibson Records, estando marcado como el primer lanzamiento oficial de la casa discográfica.

El proyecto del guitarrista de Guns N’ Roses junto a Kennedy de Alter Bridge no publicaba un disco desde “Living The Dream” de 2018, estando principalmente ocupado con la eterna gira de reunión de GN’R que lo ha tenido girando por el mundo de manera esporádica desde 2016

Escucha el single a continuación: