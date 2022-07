Lanzamientos en streaming del 29 de julio

Este próximo 14 de octubre llegará “ForeverAndEverNoMore“, nuevo álbum de Brian Eno a través de los sellos Verve y UMC, el que será su primer trabajo solista desde “Reflection” de 2017, además del primero en que la mayoría de las canciones del disco contiene su voz desde “Another Day On Earth” (2005). El artista presentó un primer adelanto de este LP con la canción “There Were Bells“, junto con un video que puedes ver al final de esta nota.

El disco de 10 canciones tiene invitados como Jon Hopkins, Leo Abrahams y Roger Eno, y se concentra principalmente en temáticas como la crisis climática global. A continuación te dejamos los detalles del tracklist, portada y primer adelanto del disco con una performance del single en la Acropolis.

Tracklist de “ForeverAndEverNoMore”: