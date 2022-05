Lanzamientos en streaming del 27 de mayo

No hay duda de que Neil Young se caracteriza por siempre estar publicando material descartado o guardado de diversas sesiones, de ahí todo lo que conlleva la iniciativa Neil Young Archives y sus múltiples lanzamientos. Ahora, el músico ha anunciado la llegada de un disco grabado en 2000 y 2001 en los estudios Toast de San Francisco junto a Crazy Horse, el que lleva por nombre “Toast” y que será publicado el próximo 8 de julio.

Junto con eso, el artista publicó oficialmente la canción “Standing In The Light Of Love“, que puedes escuchar al final de esta nota, y que es reconocida por sus fans al ser interpretada en viv en algunas ocasiones durante su carrera. Cabe señalar, además, que cuatro de las siete canciones que contiene el disco fueron regrabadas posteriormente para “Are You Passionate?“, álbum de 2002 que realizó junto a Booker T. & the M.G’s.

A continuación te dejamos el tracklist, portada y primer adelanto del LP.

Tracklist de “Toast”: