Lanzamientos en streaming del 24 de septiembre

La reunión de Guns N’ Roses ya lleva un buen tiempo, y si bien Axl Rose lleva tocando junto a Slash y Duff McKagan desde 2016, fue recién este año en que lanzaron nueva música con la llegada de “Absurd“. La banda parece decidida a continuar estrenando música, ya que hoy publican su segunda composición de este 2021 con “Hard Skool“, canción que hace su arribo oficial al catálogo de la agrupación luego de ser reconocida por los más fanáticos durante años con el nombre de “Jackie Chan“, como circuló una filtración de la canción en 2019, la que data desde los tiempos de “Chinese Democracy“.

Durante los últimos días, han surgido rumores de que el conjunto publicará un EP en el mes de octubre, el cual incluiría estas dos canciones, además de algunos covers que han estado interpretando durante la gira “Not In This Lifetime“, que ha recorrido el mundo durante varios años, pasando incluso dos veces por nuestro país en 2016 y 2017. Más novedades sobre este lanzamiento, cuando sea anunciando oficialmente, las informaremos por acá.

Escucha el nuevo single a continuación: