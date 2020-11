Lanzamientos en streaming del 20 de noviembre

Queda cada vez menos para el lanzamiento de “Cyr“, pero con todos los adelantos que The Smashing Pumpkins ha presentado de cara a este nuevo álbum doble, ya existe una idea clara del camino sonoro que tomará el sucesor de “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.”, publicado en 2018, y el que fue también el primer larga duración en esta reunión de Billy Corgan con sus ex compañeros James Iha y Jimmy Chamberlain.

Ahora, el conjunto ha publicado las canciones “Purple Blood” y “Dulcet In E”, las que probablemente sean los últimos adelantos del LP, ya que este será publicado en una semana más, el próximo 27 de noviembre. Recordemos que de este trabajo ya habíamos conocido las canciones “Cyr“, “The Colour Of Love“, “Anno Satana“, “Birch Grove“, “Confessions Of A Dopamine Addict“, “Wrath“, “Ramona” y “Wyttch“.

A continuación los dos nuevos tracks de SP: