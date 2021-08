Lanzamientos en streaming del 20 de agosto

El 3 de septiembre llegaré el esperado álbum “Senjutsu” de Iron Maiden, por lo que la banda sigue adelantando canciones de cara a su lanzamiento. Ahora es el turno de “Stratego“, track que puedes escuchar más abajo, y que se suma a la conocida anteriormente “The Writting On The Wall“, primer adelanto de lo que será el disco número 17 del conjunto liderado por Steve Harris y encabezado por Bruce Dickinson.

El sucesor de “The Book Of Souls” (2015) fue grabado en Paris con el productor Kevin Shirley, quien coprodujo el álbum junto al bajista Steve Harris. En total serán 10 tracks los presentes en este disco, incluyendo el más reciente single de la banda publicado la semana pasada, y teniendo múltiples composiciones extensas con ejemplos como “The Parchment” (la más larga del disco con 12:39), “Hell On Earth” (11:19), “Death Of The Celts” (10:20), entre otras.

Escucha el single a continuación: