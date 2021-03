Lanzamientos en streaming del 19 de marzo

Sin duda que Greta Van Fleet ha tenido un inicio de año bastante movido debido a la promoción de lo que será su próximo disco, “The Battle At Garden’s Gate“, dado que la agrupación liberó un nuevo sencillo. Este track corresponde a “Broken Bells”, canción que se suma a “My Way, Soon,” “Heat Above”, y “Age Of Machine.”

Recordemos que su próximo larga duración, el cual está producido por Greg Kurstin, reconocido por su labor con artistas de la talla de Foo Fighters y Paul McCartney, verá la luz el próximo 18 de abril a través de Lava/Republic Records.

A continuación, te dejamos canción: