Lanzamientos en streaming del 18 de marzo

Luego de mucha expectación, Arcade Fire está de regreso con “The Lightning I, II”, su primera canción en tres años. Recordemos que la banda estrenó el álbum “Everything Now” en 2017, siendo lo más reciente que publicaron, además de interpretar el single inédito “Generation A” durante una presentación en el especial de Stephen Colbert para las elecciones de Estados Unidos en 2020.

La canción recién estrenada será parte de “WE”, álbum que la banda publicará el próximo 6 de mayo a través del sello Columbia Records.

Tracklist de “WE”: