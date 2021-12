Lanzamientos en streaming del 17 de diciembre

Se adelantó la Navidad para los fans de Pink Floyd, ya que se acaban de liberar en plataformas de streaming una serie de presentaciones de la banda del periodo entre 1970 a 1972. Aquellos conciertos registran a la banda presentándose en distintos lugares de Europa, Estados Unidos y Canadá, con la mayoría de los sets concentrándose en álbumes como “Atom Heart Mother” (1970), “Meddle” (1971) y “Obscured By Clouds” (1972), pero también algunas interpretaciones prematuras de composiciones presentes en el clásico “The Dark Side of the Moon” (1973).

They Came in Peace, Live, Leeds University 1970 Washington University 1971

Live at Grosser Saal, Musikhalle, Hamburg, West Germany 25 Feb 1971

Mauerspechte Berlin Sportpalast, Live 5 June 1971

Live, Lyon 12 June 1971, Tokyo 16 March 1972

Live in Rome Palaeur 20 June 1971

Amsterdamse Bos Free Concert 26 June 1971 (Live)

Live in Montreux 18 & 19 Sept 1971

KB Hallen, Copenhagen, Live 23 Sept 1971

KB Hallen, Copenhagen, Vol II, Live 23 Sept 1971

Over Bradford Pigs on the Groove Bradford University, Live 10 Oct 1971

Embryo, San Diego, Live 17 Oct 1971

The Screaming Abdabs Quebec City, Live 10 Nov 1971