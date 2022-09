Lanzamientos en streaming del 16 de septiembre

Brant Bjork publicará su álbum “Bougainvillea Suite“ el próximo 28 de octubre a través del sello Heavy Psych Sounds Records, por lo que hoy el artista ha presentado un nuevo adelanto de cara al LP número 14 de su carrera. Se trata de la canción “Bread For Butter“, en donde el artista comparte créditos con su antiguo compañero de Kyuss, Nick Oliveri.

Anteriormente, habíamos conocido el track “Trip On The Wine“ como primer adelanto del álbum, que fue producido por Yosef Sanborn junto a Brant Bjork, con Sanborn trabajando en la mezcla en The Rad Cabin de Joshua Tree, CA. Según comenta el artista, este trabajo contendrá sus influencias mezcladas con su estilo propio, citando bandas como Cream, Sly & The Family Stone y Steppenwolf.

Escucha el single a continuación: