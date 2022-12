Lanzamientos en streaming del 16 de diciembre

Un año redondo ha tenido The Smile, este proyecto paralelo que ve a Thom Yorke y Jonny Greenwood, dos de las mentes detrás de Radiohead, unirse a Tom Skinner, baterista de Sons Of Kemet, quienes publicaron este año el álbum “A Light For Attracting Attention“, destacado por nuestro sitio como uno de los mejores de 2022. Ahora, el conjunto liberó en streaming la presentación que hicieron en el Montreux Jazz Festival, publicando el set de ocho tracks en plataformas de streaming, además del video de la presentación por un tiempo limitado de 48 horas.

“The Smile (Live At Montreux Jazz Festival, July 2022)“, se centra en canciones de su álbum debut, además de la interpretación de “Bending Hectic“, canción que según palabras de Yorke durante el set, fue compuesta ese mismo día de la presentación. A continuación te dejamos el disco en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, además de la concierto en video por tiempo limitado a través de YouTube.

El disco en streaming y la presentación, acá: