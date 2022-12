Lanzamientos en streaming del 16 de diciembre

Un nuevo show para la cartelera de conciertos 2023. Esto, porque Saxon regresa a nuestro país en el marco de su gira titulada “Seize The Day World Tour“, donde presentan su último disco “Carpe Diem“, que publicado en febrero de 2022. La cita será en Club Blondie el próximo 20 de abril, donde además de este nuevo LP, también presentarán clásicos de su discografía como “Princess Of The Night“, “Wheels Of Steel” o el cover de “Ride Like The Wind“.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Eventrid. Estos son sus valores:

General (Preventa): $35.000

General: $40.000

*Precios no incluyen cargo por servicio.