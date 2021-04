Lanzamientos en streaming del 16 de abril

Una nueva edición “definitiva” de Black Sabbath llegará próximamente con el lanzamiento de la versión remasterizada de “Sabotage“, el sexto larga duración de la banda, que fue publicado en 1975. “Sabotage: Super Deluxe Edition” llegará el 11 de junio en distintas versiones como un set de 4 CD, además de otro con 4 vinilos y un 7″ conteniendo los tracks “Am I Going Insane (Radio)” y “Hole In The Sky“.

Realizado en medio de una batalla legal con su manager de la época, esta obra es sin duda una de las más versátiles y menos reconocidas del cuarteto, por lo que ahora podrá llevarse el reconocimiento respectivo con esta edición que no solo presenta tracks adicionales, sino que también entregará el disco completamente remasterizado. Adicionalmente, estarán incluidos un total de 16 tracks en vivo, junto con material extra como afiches y un libro.

Finalmente, como primer adelanto tenemos la versión remasterizada de “Am I Going Insane“, que puedes escuchar al final de esta nota.