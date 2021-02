Lanzamientos en streaming del 12 de febrero

Segundo viernes de febrero y los lanzamientos en streaming llegan con los esperados nuevos discos de The Pretty Reckless y God Is An Astronaut. A estos trabajos, se suman otros regresos discográficos de Clap Your Hands Say Yeah y Love And Death, la nueva placa de Django Django, la versión de lujo de “Vol. 4” de Black Sabbath, y mucho más, que puedes escuchar a continuación.

The Pretty Reckless – “Death By Rock And Roll”

God Is An Astronaut – “Ghost Tapes #10”

Clap Your Hands Say Yeah – “New Fragility”

Django Django – “Glowing In The Dark”

Pale Waves – “Who Am I?”