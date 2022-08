Lanzamientos en streaming del 12 de agosto

Este 2022, en septiembre para ser más concretos, se cumplirán 30 años del aclamado “Dirt” de Alice In Chains, por lo que la banda acaba de anunciar una edición especial completamente remasterizada para celebrar este acontecimiento. La colección que se publicará a fines de octubre, incluye el álbum remasterizado, una escultura de la modelo Mariah O’Brien (que aparece en la portada del disco), además de una serie de replicas de posters, setlists, prints y un libro lleno de fotografías de la época. Como si eso fuera poco, el vinilo del LP será de color naranjo e incluirá también el álbum en CD y cinco singles de 7″ en distintos colores.

Aquellos discos estarán dedicados precisamente a los cinco sencillos del álbum con “Them Bones“, “Down In A Hole“, “Rooster“, “Angry Chair” y “Would?”. Este box set está limitado a 3.000 copias, teniendo un valor de $275 dólares y se puede adquirir exclusivamente a través de la tienda oficial de la banda. Junto con esto, AIC también publicó una serie de productos especiales para conmemorar el álbum, los que puedes revisar ACÁ.

Mira acá el contenido del box set: